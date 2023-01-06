В каких храмах Барнаула и во сколько пройдут рождественские богослужения Amic.ru публикует расписание рождественских богослужений в краевой столице В ночь с 6 на 7 января 2022 года состоится один из главных православных праздников - Рождество.
В каких храмах Барнаула и во сколько пройдут рождественские богослужения Amic.ru публикует расписание рождественских богослужений в краевой столице В ночь с 6 на 7 января 2022 года состоится один из главных православных праздников - Рождество.
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