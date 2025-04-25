Сезон весенней охоты на Ямале продлится с середины мая до начала июня

В ЯНАО определили сроки весеннего сезона охоты на водоплавающую и боровую дичь. В общей сложности он продлится с середины мая до начала июня, сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.
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