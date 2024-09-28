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"В этой стране? Я не сумасшедший!": В кино - патриот, в жизни даёт странные интервью о России. Что скрывает актёр Андрей Смоляков?

"В этой стране? Я не сумасшедший!": В кино - патриот, в жизни даёт странные интервью о России. Что скрывает актёр Андрей Смоляков?

Андрей Смоляков, который всегда пользовался большой любовью у зрителей и играл в кино патриотов, в повседневной жизни даёт странные интервью о России.

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Комментарии
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ВР
Вера Роднова
С запада все приличные люди с семьями многодетными едут в Россию и здесь им нравится никто их не заставляет менять пол детям у нас это преступление, а наши тупорылые безграмотные актеришки пидор.......ы едут к своим таким же извращенцам. Супер. Флаг радугу вам в за......цу.
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7 час.
Владимир Грачев
Есть АКТЁРЫ, а есть лицедеи. Отличие в том, что первые служат для искусства и зрителей, вторые зарабатывают деньги.
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5 час.
Т
Тамара
А всё ли в собственном доме нам самим нравится? На мнения простых людей власти плевать! Внутри России идёт тихая война: русские вымирают, их замещают узбеками и таджиками. Нам грозит ассимиляция азиатами. Куда нас ведут???!!!
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2 час.

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