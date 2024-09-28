"В этой стране? Я не сумасшедший!": В кино - патриот, в жизни даёт странные интервью о России. Что скрывает актёр Андрей Смоляков?

ВР Вера Роднова С запада все приличные люди с семьями многодетными едут в Россию и здесь им нравится никто их не заставляет менять пол детям у нас это преступление, а наши тупорылые безграмотные актеришки пидор.......ы едут к своим таким же извращенцам. Супер. Флаг радугу вам в за......цу.

Владимир Грачев Есть АКТЁРЫ, а есть лицедеи. Отличие в том, что первые служат для искусства и зрителей, вторые зарабатывают деньги.