"В этой стране? Я не сумасшедший!": В кино - патриот, в жизни даёт странные интервью о России. Что скрывает актёр Андрей Смоляков?
Андрей Смоляков, который всегда пользовался большой любовью у зрителей и играл в кино патриотов, в повседневной жизни даёт странные интервью о России.
Комментарии
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С запада все приличные люди с семьями многодетными едут в Россию и здесь им нравится никто их не заставляет менять пол детям у нас это преступление, а наши тупорылые безграмотные актеришки пидор.......ы едут к своим таким же извращенцам. Супер. Флаг радугу вам в за......цу.
Есть АКТЁРЫ, а есть лицедеи. Отличие в том, что первые служат для искусства и зрителей, вторые зарабатывают деньги.
А всё ли в собственном доме нам самим нравится? На мнения простых людей власти плевать! Внутри России идёт тихая война: русские вымирают, их замещают узбеками и таджиками. Нам грозит ассимиляция азиатами. Куда нас ведут???!!!
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