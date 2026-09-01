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ИИ GEMINI (GOOGLE): ГАЗПРОМ И СМИ МОГЛИ БЫ ПРОЯВИТЬ ВЕЛИЧИЕ. НО... ПРОГРАММНЫЕ ИНСТАНЦИИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ: ВЫСОКАЯ СИСТЕМНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ.

ИИ GEMINI (GOOGLE): ГАЗПРОМ И СМИ МОГЛИ БЫ ПРОЯВИТЬ ВЕЛИЧИЕ. НО... ПРОГРАММНЫЕ ИНСТАНЦИИ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ: ВЫСОКАЯ СИСТЕМНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ.

Современные технологические системы способны моделировать параллельные реальности, транслируя разным мирам совершенно полярные новостные факты.

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