Минобороны РФ: российские военные ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы

Российские военные ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, также удары пришлись по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии