"Толпой окружили, смотрят": бесстрашная бабушка "всколыхнула нервы" многим приморцам

Бесстрашная бабушка из Партизанска не на шутку всколыхнула нервы многим местным жителям. Картина, которую они увидели во дворе жилого дома крайне их удивила, уточняется в Telegram — канале newsartema (12+).
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