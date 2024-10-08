Руслан Болотов: блок начальной школы № 75 должны достроить до конца года

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Орехов и мэр Иркутска Руслан Болотов провели инспекцию строительной площадки нового учебного блока школы №75 на 200 учеников.
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