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Научная ёлка WOW! HOW? отправляется к истокам: премьера юбилейного шоу «Дед Мороз. Начало.»

Научная ёлка WOW! HOW? отправляется к истокам: премьера юбилейного шоу «Дед Мороз. Начало.»

фотограф Дмитрий СушкоДесятая, юбилейная Научная ёлка WOW! HOW? пройдет с 24 декабря 2026 по 6 января 2027 в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах — на площадке, где команда проекта уже встречала Новый год со зрителями.

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