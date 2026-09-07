Научная ёлка WOW! HOW? отправляется к истокам: премьера юбилейного шоу «Дед Мороз. Начало.»

фотограф Дмитрий СушкоДесятая, юбилейная Научная ёлка WOW! HOW? пройдет с 24 декабря 2026 по 6 января 2027 в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах — на площадке, где команда проекта уже встречала Новый год со зрителями.