Си Цзиньпин едет на смотрины преемников Байдена, тот обещает быть жестким

У американского лидера последний шанс для перезагрузки отношений Светлана Гомзикова На фото: президент США Джо Байден (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) (Фото: Alex Brandon/AP/TASS) Материал комментируют: Дмитрий Дробницкий 15 ноября на полях саммита АТЭС, который в эти дни проходит в Сан-Франциско, президент США Джо Байден проведет личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.