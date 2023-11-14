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Си Цзиньпин едет на смотрины преемников Байдена, тот обещает быть жестким

Си Цзиньпин едет на смотрины преемников Байдена, тот обещает быть жестким

У американского лидера последний шанс для перезагрузки отношений Светлана Гомзикова На фото: президент США Джо Байден (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин (слева) (Фото: Alex Brandon/AP/TASS) Материал комментируют: Дмитрий Дробницкий 15 ноября на полях саммита АТЭС, который в эти дни проходит в Сан-Франциско, президент США Джо Байден проведет личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Предположим, что Си  прогматичный политик, который знает, что нужно для Китая
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