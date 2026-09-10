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Газета.ру

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На британской авиабазе Фэрфорд находятся не менее 12 бомбардировщиков B-1B

На британской авиабазе Фэрфорд находятся не менее 12 бомбардировщиков B-1B

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США B-1B Lancer, наносившие удары по Ирану, продолжают находиться на территории Великобритании.

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