Президент России заявил, что сам участвовал в разработке баллистической ракеты.Производство и применение гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» были осуществлены при глубоком участии российского лидера.
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