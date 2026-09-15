Украине важнее обменять удары по НПЗ на перемирие – эксперт

Анастасия Гафарова, заместитель директора Центра политической информации, политолог, в эфире программы «Мнение» на News Front прокомментировала новость о том, что президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Ирландии потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Восточный поворот...
- Словакия наращива...
- Окружение Трампа ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым