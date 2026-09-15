Украине важнее обменять удары по НПЗ на перемирие – эксперт

Анастасия Гафарова, заместитель директора Центра политической информации, политолог, в эфире программы «Мнение» на News Front прокомментировала новость о том, что президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Ирландии потребовал от Владимира Зеленского прекратить удары по топливной инфраструктуре России.