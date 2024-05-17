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Зауралец через посредника хотел получить водительские права и попался на взятке

Зауралец через посредника хотел получить водительские права и попался на взятке

Суд вынес приговор по резонансному делу о попытке дачи взятки сотруднику правоохранительных органов. По установленным обстоятельствам, в сентябре 2023 года житель Шумихинского района вознамерился передать сотруднику МРЭО ГИБДД УМВД России по Курганской области взятку в размере 55 000 рублей.

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