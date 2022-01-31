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Окружение Мбаппе отрицает договоренность с «Реалом» о переходе за 50 млн евро в год (Canal+)

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе еще не достиг соглашения о переходе в «Реал» следующим летом, утверждает Canal Supporters со ссылкой на Canal+.

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