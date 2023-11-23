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Китай

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Си Цзиньпин выразил готовность укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Либерией

Пекин, 23 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник заявил, что готов приложить совместные с избранным президентом Либерии Джозефом Боакаем усилия для углубления двусторонней дружбы и взаимодоверия, а также укрепления взаимовыгодного сотрудничества.

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