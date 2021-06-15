Правда ли, что магазинное молоко делают из порошка?

Postimees, Эстония михкель марипуу, андрес хаабу О магазинном молоке ходит множество странных мифов: например, что молоко, произведенное промышленным способом, сделано из порошка или разбавлено водой, чтобы производитель получал больше прибыли.
Postimees, Эстония михкель марипуу, андрес хаабу О магазинном молоке ходит множество странных мифов: например, что молоко, произведенное промышленным способом, сделано из порошка или разбавлено водой, чтобы производитель получал больше прибыли.
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