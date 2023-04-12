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Глава Минцифры РФ Шадаев: поправки в законе о военном учете не имеют связи с возобновлением мобилизации

Глава Минцифры РФ Шадаев: поправки в законе о военном учете не имеют связи с возобновлением мобилизации

Поправки в закон о военном учете не имеют связи с планами по возобновлению мобилизации. Такое заявление сделал глава Минцифры России Максут Шадаев.

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