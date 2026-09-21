Лукизм: как в Южной Корее внешность стала частью социального статуса

В Южной Корее есть вещи, которые в других странах можно было бы счесть слишком личными: рост, вес, возраст, состояние кожи, форма лица.
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