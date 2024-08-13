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Обнаружен способ защитить мозг от загрязнения воздуха

Обнаружен способ защитить мозг от загрязнения воздуха

Ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили, что препарат GSM-15606 защищает мозг от вредного воздействия загрязненного воздуха, предотвращая повышение уровня белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

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