Обнаружен способ защитить мозг от загрязнения воздуха

Ученые Университета Южной Калифорнии обнаружили, что препарат GSM-15606 защищает мозг от вредного воздействия загрязненного воздуха, предотвращая повышение уровня белков, связанных с болезнью Альцгеймера.
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