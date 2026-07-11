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Cuba Plunges Into Second Island-Wide Blackout As Communist System Unravels

Cuba Plunges Into Second Island-Wide Blackout As Communist System Unravels

Cuba Plunges Into Second Island-Wide Blackout As Communist System Unravels Cuba suffered its second nationwide blackout in a matter of days late Friday, another sign that the communist-controlled island is sliding deeper into economic collapse amid tightening US sanctions and renewed pressure from the Trump administration.

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