Cuba Plunges Into Second Island-Wide Blackout As Communist System Unravels Cuba suffered its second nationwide blackout in a matter of days late Friday, another sign that the communist-controlled island is sliding deeper into economic collapse amid tightening US sanctions and renewed pressure from the Trump administration.
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