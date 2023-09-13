"ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ КОРПУСА ПОЙДУТ ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ": СТРАНЫ СНГ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ

mark1970 Маргулан Токсанбаев

Автор, а не перегибаешь ли ты палку ? почему законное и обоснованное требование знания государственного языка вызывает такую реакцию ? Давайте требовать от германии, например, чтобы там говорили на русском, а не на немецком - там же тоже много русскоговорящих... Или таки это отголоски империи ?? - чтобы везде, где есть хоть один русскоговорящий, пусть даже не русский - везде чтобы второй язык государственный был русский, иначе все - фашисты, сволочи и т..п