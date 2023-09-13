ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBAL LOOK PRES ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ Вот неймётся любителям повоевать если не с Россией (ибо страшно), то хотя бы с русским языком.
"ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ КОРПУСА ПОЙДУТ ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ": СТРАНЫ СНГ ВЫБРАЛИ СВОЙ ПУТЬ
Комментарии
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mark1970 Маргулан Токсанбаев
Автор, а не перегибаешь ли ты палку ? почему законное и обоснованное требование знания государственного языка вызывает такую реакцию ? Давайте требовать от германии, например, чтобы там говорили на русском, а не на немецком - там же тоже много русскоговорящих... Или таки это отголоски империи ?? - чтобы везде, где есть хоть один русскоговорящий, пусть даже не русский - везде чтобы второй язык государственный был русский, иначе все - фашисты, сволочи и т..п
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4 час.
Наталья Большунова
Не путайте колбасу с трусами. В Германии русскоговорящие - мигранты, а в бывших союзных республиках они полноправные граждане, кстати, вложившие свой труд и мозги в развитие этих республик.
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4 час.
Марина Трянина
Автор ничего не перегибает....во всех странах, кроме национального языка, жители могут говорить и учиться любому языку...в бывших советских республиках русский язык запрещают и изживают...Никто не запрещает желающим говорить и учиться на своем тарабарском или на английском/французком/немецком,... но почему нужно запрещать русский?
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4 час.
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