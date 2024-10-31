ВС РФ пресекли попытку ВСУ очередного прорыва в Курскую область. Ситуация и карта боевых действий на сегодня 01.11.2024

ВСУ потеряли больше 300 человек за сутки в курском приграничье. ВС РФ пресекли попытку ВСУ очередного прорыва в Курскую область В Минобороны России сообщили, что бойцы группировки «Север» отразили четыре контратаки ВСУ, попутно предотвратив попытку порыва через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области.
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