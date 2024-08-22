В Тверской области ликвидировали 33 боеприпаса времен войны

В Зубцовском округе Тверской области 21 августа работали сотрудники МЧС. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в районе населенного пункта Батино и урочища Черкасово были найдены опасные находки времен Великой Отечественной войны.
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