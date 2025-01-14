Главы МИД Ирака и Сомали обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Предлагаемый меморандум о взаимопонимании в области безопасности обсудили министр внутренних дел Ирака Абдул Амир аль-Шаммари со своим сомалийским коллегой Абдуллахи Шейхом Исмаилом в Багдаде, 14 января сообщает Shafaq News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии