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Тульские новости

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В метро Москвы выяснили причину задымления на «Тульской»

В метро Москвы выяснили причину задымления на «Тульской»

Эвакуированы 250 пассажиров, угрозы для их здоровья не было. Движение на серой линии восстановлено.В московском метро установили причину задымления на станции «Тульская».

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