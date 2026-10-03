В метро Москвы выяснили причину задымления на «Тульской»

Эвакуированы 250 пассажиров, угрозы для их здоровья не было. Движение на серой линии восстановлено.В московском метро установили причину задымления на станции «Тульская».
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