Миротворческие силы, состоящие из подразделений армии РФ, вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик, день за днем героически освобождают все новые территории на Украине от нацбатов и ВСУ в рамках реализации спецоперации России.
Миротворческие силы, состоящие из подразделений армии РФ, вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик, день за днем героически освобождают все новые территории на Украине от нацбатов и ВСУ в рамках реализации спецоперации России.
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