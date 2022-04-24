Южный Федеральный

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Минобороны РФ раскрыло потери Украины почти за 60 дней спецоперации

Минобороны РФ раскрыло потери Украины почти за 60 дней спецоперации

Миротворческие силы, состоящие из подразделений армии РФ, вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик, день за днем героически освобождают все новые территории на Украине от нацбатов и ВСУ в рамках реализации спецоперации России.

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