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«Европа открывает единый фронт»: отношения между РФ и ЕС зашли в тупик

«Европа открывает единый фронт»: отношения между РФ и ЕС зашли в тупик

Теперь уже каждому очевидно, что отношения России и Евросоюза зашли в тупик, выход из которого пока не виден.

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Виктор Жаров
"Москва хочет, чтобы ее с пиететом подпускали к столу, за которым принимают важнейшие решения по мировым вопросам" - вот на это дрочит вся Европа. Потому и не получается найти точки соприкосновения, что Европа стремится загнать Россию под стол, а потом кидать туда объедки от грабежа ее территорий и населения. Вот какие такие важные решения по мировым вопросам сейчас принимает европейское руководство? Как ободрать очередную страну или кого следующего бомбить? Они между собой разобраться не могут. А фраза конечно хороша во всем, ибо показывает, что ждут буржуи от нас.
Lora Некрасова
Обожравшиеся своим высокомерием европейцы мечтают, чтобы Россия была их холопом или домашней скотинкой, которую паны иногда подпускают к своему столу, чтобы что-нибудь кинуть ей в пасть, чтобы лучше служила своим хозяевам. Вот верх цинизма и место, которое они могут дать России у своих ног. Украина с 2014 года уже стоит перед ними на задних лапках. Сейчас вот и Белоруссию дрессируют и объезжают, как непокорную лошадь. И никакие переговоры на высшем уровне между Байденом и Путиным ничего не изменят в этом вековом подходе Запада к России. Чем сильнее становится Россия, тем злее западное высокомерие. Поэтому у нас только один путь - сохранить наш суверенитет и развивать страну.

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