Игорь СипкинПолитика«Европа открывает единый фронт»: отношения между РФ и ЕС зашли в тупик Теперь уже каждому очевидно, что отношения России и Евросоюза зашли в тупик, выход из которого пока не виден.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор Жаров"Москва хочет, чтобы ее с пиететом подпускали к столу, за которым принимают важнейшие решения по мировым вопросам" - вот на это дрочит вся Европа. Потому и не получается найти точки соприкосновения, что Европа стремится загнать Россию под стол, а потом кидать туда объедки от грабежа ее территорий и населения. Вот какие такие важные решения по мировым вопросам сейчас принимает европейское руководство? Как ободрать очередную страну или кого следующего бомбить? Они между собой разобраться не могут. А фраза конечно хороша во всем, ибо показывает, что ждут буржуи от нас.Lora НекрасоваОбожравшиеся своим высокомерием европейцы мечтают, чтобы Россия была их холопом или домашней скотинкой, которую паны иногда подпускают к своему столу, чтобы что-нибудь кинуть ей в пасть, чтобы лучше служила своим хозяевам. Вот верх цинизма и место, которое они могут дать России у своих ног. Украина с 2014 года уже стоит перед ними на задних лапках. Сейчас вот и Белоруссию дрессируют и объезжают, как непокорную лошадь. И никакие переговоры на высшем уровне между Байденом и Путиным ничего не изменят в этом вековом подходе Запада к России. Чем сильнее становится Россия, тем злее западное высокомерие. Поэтому у нас только один путь - сохранить наш суверенитет и развивать страну.Комментировать
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