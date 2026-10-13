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Царьград

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Стало известно, кому положена льгота на транспортный налог для пенсионеров в 2026 году

Стало известно, кому положена льгота на транспортный налог для пенсионеров в 2026 году

Льгот на транспортный налог у пенсионеров нет на федеральном уровне. Однако в регионах есть свои "скидки".

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