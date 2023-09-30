В Абхазии не надеются на получение международного кода для аэропорта Сухума

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил РИА Новости, что в республике не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума, но надеются на полеты российских авиакомпаний.
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