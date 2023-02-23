♀♂ Гостиная для друзей

36 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Андрианов
    Накличет эта бабка беду и на себя, быть ей иноагентом, а лучше - гражданства лишать таких таких надо, кто не просто ш...Нарусова после сл...
  • Ксения Фотина
    Сколько можно терпеть нарусевчину ?!Нарусова после сл...
  • КузнецовВВ
    обеим сторонам очень далеко до победы. а России даже дальше чем год назад.Чтобы жила Россия...

Чтобы жила Россия Украина должна умереть...

Чтобы жила Россия Украина должна умереть...

Сейчас идут жаркие дискуссии о судьбе Украины после окончания СВО. Будет ли Украина существовать как дружественная России страна, какую часть Украины Россия вернёт себе, а какую часть отдаст Польше и Румынии, либо ей суждено вообще исчезнуть.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх