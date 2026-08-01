❗️⚡️Предприятие Nitro-Chem, входящее в структуру холдинга Польская группа вооружений, организовало совместное производство тринитротолуола на британских площадях BAE Systems.
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❗️⚡️Предприятие Nitro-Chem, входящее в структуру холдинга Польская группа вооружений, организовало совместное производство тринитротолуола на британских площадях BAE Systems.