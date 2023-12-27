Сын Пеле рассказал о том, что огорчило бы его отца

"Если бы мой отец был здесь в этом году, он бы наверняка очень огорчился из-за ситуации, в которой оказался бразильский футбол", - сказал Эдиньо, один из детей покойного Пеле, в интервью AFP за несколько дней до годовщины смерти "короля футбола".