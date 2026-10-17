Александр Овечкин продолжает переписывать историю Национальной хоккейной лиги. В домашнем матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» 41-летний капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей, которая стала для него уже 761-й за карьеру.