NASA в 10 раз повысило точность прогноза солнечных бурь с помощью миссии PUNCH

Новая система смогла предсказать прибытие выброса солнечной плазмы к Земле с точностью до 30 минут вместо привычного 5-часового интервалаУчёные NASA успешно испытали новую систему прогнозирования солнечных бурь на основе данных миссии PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere).
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