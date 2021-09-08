Если мои стихи кому-то нравятся, меня это подбадривает – Евгения Кузина

Жительница Уссурийска Евгения Кузина (девичья фамилия, — прим. ред.) пишет стихи. Вдохновение к девушке чаще всего приходит ночью, потому под подушкой у нее всегда лежит блокнот и ручка, чтобы не мешкая на поиски бумаги, приступать к записи строк.
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