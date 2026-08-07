Самые сильные дожди в истории: что будет во второй половине августа в Приморье

Вторую половину августа в Приморье все чаще обсуждают в контексте ливней и возможных наводнений. Жители помнят прошлые тайфуны и рекордные осадки, поэтому любые предупреждения синоптиков вызывают особое внимание.
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