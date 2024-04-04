Наступление у Авдеевки: «Отважные» прорываются к Уманскому, штурмуют Семёновку и Бердычи (КАРТА)

После освобождения Орловки и Тоненького силы группировки «Центр» с приданными подразделениями 1-го армейского корпуса продолжают штурм Семёновки и Бердычей, а также сильно продвинулись вперёд к Уманскому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии