Microsoft улучшит надёжность Windows, лишив антивирусы доступа к режиму ядра Microsoft р...

Microsoft улучшит надёжность Windows, лишив антивирусы доступа к режиму ядраMicrosoft раскрыла детали закрытого саммита по безопасности Windows Endpoint Security Ecosystem Summit, организованного в ответ на масштабный сбой Windows, произошедший в июле из-за некорректного обновления антивирусного ПО CrowdStrike.