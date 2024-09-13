Microsoft улучшит надёжность Windows, лишив антивирусы доступа к режиму ядра Microsoft р...

Microsoft улучшит надёжность Windows, лишив антивирусы доступа к режиму ядраMicrosoft раскрыла детали закрытого саммита по безопасности Windows Endpoint Security Ecosystem Summit, организованного в ответ на масштабный сбой Windows, произошедший в июле из-за некорректного обновления антивирусного ПО CrowdStrike.
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