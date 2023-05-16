Федеральное агентство новостей №1

7 134 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Для чего из ничего раздувать ДТП? Для рекламы Розембауму?Певец Александр Р...
  • федор
    Куда этому пердуну путешествовать. С его маразмом надо следить за ним чтобы он а штаны не сходил…Приближающийся де...
  • Sergey Ivanov
    А может, не так уж неправ этот генерал? Давайте зададимся вопросом, на каких правовых и конституционных основаниях су...Тем, кто сдается ...

Изнасилованная петербургским полицейским 14-летняя девочка торговала собой за жилье

Изнасилованная петербургским полицейским 14-летняя девочка торговала собой за жилье

Стали известны подробности инцидента с 14-летней девочкой в Петербурге. Изнасилованная полицейским в ЦВС для несовершеннолетних школьница в течение двух недель торговала собой за жилье, сообщает источник ФАН в МВД.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх