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Царьград

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В Екатеринбурге, на стройке в Цыганском посёлке, прошла облава на нелегальных мигрантов

В Екатеринбурге, на стройке в Цыганском посёлке, прошла облава на нелегальных мигрантов

Полицейские выявили нарушителей режима пребывания на территории РоссииОблава на нелегалов прошла 6 февраля в Екатеринбурге.

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