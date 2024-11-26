В проекте S.T.A.L.K.E.R. 2 обнаружили следящую за игроками систему

В проекте S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обнаружена система, которая следит за пользователями. Украинская студия GSC Game World, ныне находящаяся в Чехии, коллекционирует личные данные игроков каждую секунду.
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