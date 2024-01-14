Американский институт на Тайване: делегация из США прилетит на остров 14 января

Делегация бывших высокопоставленных чиновников США прилетит в столицу Тайваня Тайбэй 14 января. Об этом говорится в заявлении на сайте Американского института на Тайване (де-факто посольство США на острове).
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