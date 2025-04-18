Полицейские Татарстана на трассе перехватили авто наркокурьера

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками Госавтоинспекции и оперативниками ОМВД Актанышскому району задержали мужчину по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.