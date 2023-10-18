Через некоторое время после удара по больнице Газы, в результате которого погибло почти 500 человек, в интернете распространилось вот это видео - палестинского врача, прибывшего на место трагедии: "Мы пришли по тревоге в больницу, расположенную в центре Газы.
Холокост в другую сторону. Израиль выучил уроки нацистов
Комментарии
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Искандер
Шурик, ты бы ещё добавил про великую мудрость шнобелевского комитета. А что до конкретного вопроса психического здоровья евреев, то, как утверждал ЕВРЕЙ доктор Арнольд Хатчнекер (врач президента США Р.Никсона), КАЖДЫЙ еврей рождается с «семенами» шизофрении. Он считал, что специфичное психическое заболевание, свойственное евреям, проявляется в их неспособности различать правильное и неправильное. Хотя иудейское каноническое право признает добродетели терпения, смирения и честности, его последователи агрессивны, мстительны и нечестны: «В то время, как евреи обвиняют не-евреев в расизме, Израиль является наиболее расистской страной в мире». Иудеи, по словам доктора Хатчнекера, проявляют свое психическое заболевание через паранойю. Параноик не только воображает, что его преследуют, но и сознательно создает ситуации, которые делает преследования реальностью.
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6 час.
И
Искандер
По данным медицинского исследования, которое провели учёные США и Израиля, евреи-ашкензы НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ подвержены психическим заболеваниям в значительно большей степени, чем все остальные представители человечества (Центральный Еврейский Ресурс "SEM40" и глобальный еврейский центр "JEWISH.RU"). Только Хатчнекеру 50 лет назад и без обнаруженного гена всё было ясно.
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Jewish.Ru
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6 час.
MB
Marina Bubon
Жиды. Этим все сказано.
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26 мин.
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