Холокост в другую сторону. Израиль выучил уроки нацистов

Искандер

Шурик, ты бы ещё добавил про великую мудрость шнобелевского комитета. А что до конкретного вопроса психического здоровья евреев, то, как утверждал ЕВРЕЙ доктор Арнольд Хатчнекер (врач президента США Р.Никсона), КАЖДЫЙ еврей рождается с «семенами» шизофрении. Он считал, что специфичное психическое заболевание, свойственное евреям, проявляется в их неспособности различать правильное и неправильное. Хотя иудейское каноническое право признает добродетели терпения, смирения и честности, его последователи агрессивны, мстительны и нечестны: «В то время, как евреи обвиняют не-евреев в расизме, Израиль является наиболее расистской страной в мире». Иудеи, по словам доктора Хатчнекера, проявляют свое психическое заболевание через паранойю. Параноик не только воображает, что его преследуют, но и сознательно создает ситуации, которые делает преследования реальностью.