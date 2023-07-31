ИЗВЕСТИЯ iz

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В Грузии оценили протесты на фоне захода Astoria Grande в порт Батуми

В Грузии оценили протесты на фоне захода Astoria Grande в порт Батуми

В Грузии нет антироссийских настроений, а сами акции протеста, устроенные оппозицией в Батуми, направлены на создание телекартинки для трансляции на внешнюю аудиторию, заявил в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.

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