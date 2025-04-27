Ликвидация Зеленского и его клики. Выведение из строя украинских АЭС Россия готовит «План Б»: INSIDER BLACK

По информации, у российских властей имеется запасной вариант стремительного и радикального завершения специальной военной операции, именуемый в определённых кругах как «План Б», который будет активирован в случае полного провала переговорного процесса.
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