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Сенатор США Линдси Грэм заявил, что знает подробности скорого наступления ВСУ

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что знает подробности скорого наступления ВСУ

Американский сенатор Линдси Грэм после визита в Киев и встречи с украинским руководством рассказал, что контрнаступление начнется уже скоро.

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