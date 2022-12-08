Что такое девальвация?

Девальвация — это снижение покупательской способности денег по отношению к валютам других стран. Проще говоря обесценивание, которое ведет к невозможности приобрести прежний объём товаров и услуг на ту же сумму, что и в прошлом.
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