Блокировка Discord в России: альтернативы для военных и возможность разблокировки

Работа Discord в РФ может быть возобновлена, если сервис выполнит требования законодательства, — сообщил депутат Хинштейн Приложение заблокировали за отказ удалять контент, нарушающий законы: через него действуют наркоторговцы, другие преступники и «извращенцы, которые побуждают детей сделать для них интимные фото, посвящают в тонкости ЛГБТ*-идеологии».