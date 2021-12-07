НГС - Красноярск

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В Красноярске за неправильную эвакуацию автомобиля отсудили 140 тысяч

В Красноярске за неправильную эвакуацию автомобиля отсудили 140 тысяч

Случаем из практики поделилась красноярский автоюрист Оксана Яковлева. Еще летом прошлого года владелец автомобиля «Лексус» припарковался на парковке для инвалидов — как уточняет юрист, случилось это из-за нехватки обычных мест для парковки.

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